Rinvio delle imposte comunali, se ne discute in Consiglio

Arriva stasera in Consiglio comunale di Agrigento la proposta dell’Amministrazione comunale per ottenere il differimento dei termini di pagamento di tasse e tributi comunali in seguito all’emergenza economica connessa al “lockdown” e alla diffusione del Covid-19.

Aula “Sollano”, infatti, sarà chiamata a discutere (mentre in altri comuni si è proceduto direttamente con delibera di giunta) il progetto licenziato dagli uffici comunali che vede un differimento in alcuni casi anche abbastanza ridotto il termine di scadenza entro cui pagare le tasse senza incorrere in sanzioni. Questo perché di fatto la proposta (si dice perché si era in attesa di specifiche indicazioni nazionali) è arrivata di fatto due mesi dopo l’inizio del “lockdown”.

Andando nel merito, l’atto deliberato dalla giunta prevederà il differimento al 30 giugno di tutti i tributi con scadenza compresa tra 1 marzo e 30 giugno, cioè le rate della Tari 2020, l’imposta sulla pubblicità 2020, la tassa occupazione suolo pubblico 2020.

La proposta prevede, inoltre, il differimento dei termini di pagamento al 30 settembre 2020 dell’acconto Imu 2020, ad eccezione della quota Imu di competenza Statale, relativa agli immobili a destinazione produttiva classificati nel gruppo catastale D da versare entro il 16 giugno 2020, la Tari 2020, l’imposta sulla pubblicità e la tassa di occupazione di suolo pubblico solo “limitatamente ai contribuenti/soggetti passivi che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro il termine del 30 settembre 2020 su modello predisposto dal Comune, a pena di decadenza dal beneficio, riguardo la condizione di titolare di attività economica industriale, commerciale, artigianale, agricola non compresa negli allegati 1, 2 e 3 del dpcm del 10.04.2020 o di attività economica o professionale che sia stata comunque sospesa a seguito dell’emergenza epidemiologica”.