Rinnovo contratto di servizio con Trenitalia, Savarino: "Lavoro di grande sinergia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Quando un lavoro è rivendicato da più parti, ieri il Pd oggi il movimento 5 stelle, vuol dire che è stato fatto bene . Questo è quanto accaduto nella commissione che io presiedo che ha approvato all'unanimità la risoluzione sul rinnovo del contratto di servizio con Trenitalia. Ringrazio i miei colleghi per aver lavorato in armonia ed in sinergia, dando voce a tutti anche alle minoranze, e il Governo Musumeci per aver avuto la sensibilita' di accogliere tutte le richieste condivise dalla IV commissione. Non c'è dubbio che l'autorevolezza del presidente Musumeci ci ha permesso di sedere al tavolo romano esigendo finalmente ció che ai siciliani tocca: i loro diritti.