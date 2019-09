Giunta Carmina, continuano le porte girevoli: via Giovanni Petix

Cambio in giunta per il sindaco Ida Carmina. Il primo cittadino ha infatti revocato l'incarico all'assessore ai Lavori pubblici Giovanni Petix, nominato solo nel maggio scorso nel contesto di una operazione di allargamento della maggioranza politica finalizzato ad evitare la sfiducia da parte del Consiglio comunale.

Non è chiaro perchè Petix sia stato eliminato dalla squadra (alcuni dicono che in realtà si sia autonomamente dimesso", ma è cerco che Carmina stia cercando adesso un nuovo tecnico (forse una donna) per ricostituire l'esecutivo che in questi mesi ha subito diversi stravolgimenti.

Questo partendo comunque dalla considerazione che al netto dell'assessore nominato, il settore Urbanistica e Lavori pubblici è oggi in grandi difficoltà a causa della mancanza di dirigenti.