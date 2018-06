Rimozione del vice sindaco di Lampedusa, il sindacato forense: "Piena solidarietà"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

MGA, il Sindacato nazionale forense, esprime piena solidarietà alla sua direttrice del Dipartimento Politiche Europee Maria Dell'Imperio, già vice sindaco di Lampedusa, rimossa dal suo incarico dal sindaco per aver voluto improntare la sua politica amministrativa al rispetto del programma elettorale presentato ai cittadini per ottenere il voto, e per aver voluto agire nell'interesse dei cittadini stessi.

La nostra stima incondizionata e il nostro affetto vanno a Maria, donna dalle altissime qualità morali e avvocato competente e attento, collega integerrima e amica fedele anche nei momenti più difficili: una roccia rara, donna di mare, di cuore e di spirito libero.



MGA - Sindacato nazionale forense

ll presidente

Cosimo D. Matteucci