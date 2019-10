Rifondazione comunista l'ancia l'allarme: "I consiglieri vogliono raddoppiare l'indennitò pensile"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Mentre a Favara il dibattito politico amministrativo è bloccato sulla sfiducia al sindaco , i consiglieri e l’Amministrazione Comunale, nel silenzio più totale ed in un clima colpevolmente omertoso , vogliono raddoppiarsi l’indennità mensile.

Ebbene si , sembrerebbe una Fake news, ma è tutto vero; all’ordine del giorno del consiglio comunale di stasera c’è una proposta che chiede di raddoppiare il tetto delle commissioni e quindi raddoppiare il compenso mensile dei consiglieri comunali e le indennità degli amministratori.

Il passato consiglio comunale su mia proposta aveva dimezzato il compenso massimo che un consigliere poteva raggiungere, riducendo il tetto massimo da 1.120 euro a 560,00 euro; oggi i consiglieri firmatari della proposta vogliono aumentarlo di nuovo.

In un momento di profonda crisi finanziaria dell’Ente, con il secondo dissesto alle porte, con la difficoltà di pagare gli stipendi, con i servizi azzerati per mancanza di soldi, l’unico pensiero di alcuni consiglieri è quello di aumentarsi il gettone; se è grave che a qualcuno venga in mente una cosa del genere , ancor più grave è che questa proposta arrivi in consiglio comunale nel più totale silenzio, in un clima omertoso e complice, mi chiedo e chiedo ma a nessuno dei 24 consiglieri comunali e degli amministratori è venuto in mente di avvisare i cittadini? Nessuno ha sentito l’obbligo di bloccare questo schifo? Addirittura i consiglieri comunali presenti nelle commissioni che hanno analizzato la proposta (molti dei quali del Movimento 5 Stelle), nonostante i pareri negativi dei dirigenti interessati, hanno preferito non esprimere parere.

Paradossale come, anziché fare le barricate e tentare in tutti i modi di fermare la proposta, i consiglieri eletti al grido di onestà si siano semplicemente riservati di esprimere parere in alula, senza prendere alcuna preventiva e ferma posizione.

A questo punto mi sorge un dubbio: non è che tutta questa vicenda sia una “marchetta” che il Movimento 5 Stelle e l’Amministrazione Comunale sono disposti a “pagare” , pur di garantirsi i numeri della Fiducia?”