Gero Sanfilippo:”Porto Empedocle? Si rischia un'emergenza sanitaria"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Gero Sanfilippo:”Disservizi sulla spazzatura a rischio emergenza sanitaria per i cittadini,si riaprano le discariche,se no sarà il caos.

Gero Sanfilippo,consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Porto Empedocle,interviene sui disagi e i disservizi che stanno subendo i cittadini per la mancata raccolta dell’umido da parte degli operatori ecologici da più di 10 giorni,con il rischio di conseguenze igienico-sanitarie.

“Voglio chiarire ai miei concittadini proprio adesso che nelle loro case sono arrivate le bollette della tari.Qual è il problema in atto in Paese?E’ indispensabile un appello all’amministrazione comunale di attivarsi prontamente per la risoluzione del disservizio.

In pratica gli operatori delle ditte non raccolgono l’umido che, ormai da dieci giorni,è depositato in tutto il territorio e mette a serio rischio i cittadini,perché il Comune ha avuto sbarrato le porte della discarica di Siculiana e Mazara in quanto ha avuto dei ritardi nel pagare le rette per il conferimento.

Sappiamo bene che in questo momento i conti del Comune empedoclino sono in difficoltà di cassa ma facciamo un appello ai gestori delle discariche perpoter dare una proroga al fine di evitare il disastro.

Però alla stessa stregua proprio adesso che c’è il piano di rientro per i debiti pregressi con le discariche,si può dare una deroga vista la situazione drammatica che vive la città”.