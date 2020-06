"Contenitori di amianto abbandonati su edificio pubblico", la denuncia di Di Emanuele

Presenza di contenitori verosimilmente di cemento-amianto sul tetto degli ex uffici di collocamento, la consigliera comunale Valentina Di Emanuele chiede la bonifica.

"Fino a qualche decennio fa - dice - l'amianto veniva usato nel settore edile per tante cose, dalle coperture dei tetti alle vasche per la riserva di acqua. Con il passare del tempo si è capito che questo minerale è risultato essere nocivo, pericoloso per la salute e la vita stessa dell'uomo. Ma se gli edifici comunali nonché pubblici, hanno ancora delle cisterne di eternit e non bonifica l'amministrazione, come possiamo pensare, come lo si può pretendere dai nostri concittadini e a maggior ragione in questo particolare momento?".

I contenitori si trovano in via Leoncavallo, sul tetto degli ex uffici di collocamento e rispetto a questi la consigliera chiede all'Amministrazione: come mai non si è intrapreso un percorso di smaltimento; come mai non si è fatto uno studio per l'identificazione e la mappatura per la presenza di amianto per tutto il territorio Empedoclino e come mai non si è pensato un bonus per le famiglie per incentivare a smaltimento.