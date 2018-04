Riduzione della Tari, Agrigento Rinasce: "Importante inversione di tendenza"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si riporta una dichiarazione del gruppo consiliare “Agrigento rinasce” sulla approvazione della Tari.

​“E’ stata votata dal consiglio comunale la proposta di deliberazione avente ad oggetto il Piano finanziario gestione rifiuti e tariffe della tassa sui rifiuti con undici voti favorevoli dei presenti in aula “Sollano”, sei voti contrari ed un astenuto. La tariffa, commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, scaturisce da un costo complessivo dei costi fissi e variabili del servizio pari a circa 15.500.000 euro che quest’anno prevede una significativa riduzione sia relativamente alla parte fissa, ridotta di più di 300.000 euro che alla parte variabile ridotta di più di 200.000 euro".

"Tali numeri consentiranno di poter procedere con emissioni di bollette meno care per i cittadini con diminuzioni quantificabili in valori compresi tra i tre ed i dieci punti percentuali a seconda della tipologia di utenze e del numero di componenti e rappresentano una importante e significativa inversione di tendenza rispetto a quanto verificatosi negli anni scorsi. Tale risultato assume significato ancor più rilevante considerando che già dal prossimo anno, grazie al sistema di raccolta differenziata tanto auspicato negli anni scorsi e finalmente avviato dall’amministrazione comunale ormai da qualche mese, le tariffe subiranno ulteriori significative variazioni al ribasso”.