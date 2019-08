Ricompattare il Centrodestra, Trafficante: "Sono pronto a qualsiasi chiamata"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Serve ricompattare il centrodestra sulla base del modello Salvini- Meloni- Berlusconi esteso sul nostro territorio provinciale, da esponente di centrodestra Trafficante dichiara la sua analisi politico-sindacale - sono pronto e operativo a qualsiasi chiamata, mettendo passione e impegno. Auspico che si torni al voto prima possibile per dare agli Italiani un Governo - conclude - che abbia come priorità la difesa dei confini e dell’economia italiani, la riduzione delle tasse e il sostegno a chi crea posti di lavoro soprattutto per i nostri giovani, principalmente nelle regioni del mezzogiorno dimenticati dall'attuale Ministro allo sviluppo economico Luigi Di Maio.

Non si esclude che il giovane Trafficante già da qualche anno militante nel centro destra, fedelissimo del senatore Giuseppe Marinello dato il buon risultato alle scorse europee portando il senatore Stancanelli di Fratelli d'Italia a Bruxelles, abbia un ruolo all'interno di qualche partito di centro destra.