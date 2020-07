Ricerca in agricoltura e analisi dell’economia agraria, Cimino (M5S): "C'è l'avviso pubblico"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Rosalba Cimino, deputato del Movimento 5 Stelle e componente della Commissione Agricoltura alla Camera, annuncia la pubblicazione sul sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (www.politicheagricole.it) dell’Avviso pubblico per la acquisizione di manifestazioni di interesse per il conferimento dell’incarico di Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – CREA, ente pubblico non economico vigilato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per l’incarico è richiesto il possesso di alta qualificazione scientifica e professionale: il possesso di laurea magistrale o specialistica, ovvero del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in materie attinenti all’attività istituzionale dell’Ente. «L’opportunità di lavoro è aperta a tutti coloro che hanno i requisiti – spiega Cimino - le manifestazioni di interesse dovranno essere inoltrate esclusivamente in formato elettronico all’indirizzo di posta elettronica dicor. dipartimento@pec. politicheagricole.gov.it e, per conoscenza, all’indirizzo di posta elettronica aoo.gabinetto@pec. politicheagricole.gov.it entro e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito Mipaaf». Saranno considerati in relazione alle specifiche competenze dell’Ente: Titolo di Laurea; Eventuali titoli accademici; Esperienza professionale posseduta in posizione di vertice di strutture o organizzazioni pubbliche e/o private; Pubblicazioni e lavori, con particolare riguardo a quelle attinenti l’ambito di attività dell’Ente e Livello di conoscenza di lingue straniere.