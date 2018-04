Riccardo Gallo coordinatore di Forza Italia per la Sicilia occidentale

Il deputato regionale agrigentino Riccardo Gallo è stato nominato coordinatore regionale di Forza Italia per la Sicilia occidentale. Il movimento giovanile di Forza Italia agrigentina, tramite la coordinatrice provinciale di Agrigento di Forza Italia Giovani, Lilly Di Nolfo, esprime "apprezzamento" per l’incarico.

“Rivolgiamo le nostre congratulazioni al coordinatore regionale Gianfranco Miccichè - afferma Di Nolfo - per l’ottima scelta e al deputato Riccardo Gallo per il prestigioso incarico ricevuto. Si tratta dell’importante testimonianza di una scelta maturata nel territorio, forte di una radicata e ampia presenza non solo nell’Agrigentino, espressione della volontà di coinvolgere le basi locali del partito nelle scelte politiche e prettamente operative quali, ad esempio, le prossime elezioni amministrative. Apprendiamo dunque con entusiasmo la decisione assunta sui nuovi assetti di coordinamento di Forza Italia in Sicilia, rinnovando il nostro impegno verso ottimi risultati a vantaggio delle nostre comunità”.