Ribera, Vassallo: “Lavoratori ex Sogeir hanno pagato imposte per spettanze mai ricevute"

Il tema della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti è delicatissimo tant'è che è attuale argomento di scontro nei palazzi romani. Mentre la politica polemizza, tuttavia, i comuni sono costretti a fronteggiare sempre più numerose criticità legate al tema tutte caratterizzate dal medesimo epilogo, cioè l’aumento della tassa sui rifiuti a carico dei cittadini.

Ribera non è stata esentata dall'affrontare queste problematiche, ma a differenza di altre realtà i disagi sono stati inferiori grazie soprattutto all'impegno dei lavoratori del comparto. Grazie alla loro dedizione e ad un grande spirito di sacrificio, infatti, non ci sono state vere e proprie emergenze nel nostro territorio.

Mi giunge voce, tuttavia, di una problematica che se confermata avrebbe del clamoroso. Sembrerebbe, infatti, che da oltre un anno, e nello specifico in seguito al passaggio dalla Sogeir alla SRR, le spettanze arretrate dovute ai lavoratori, come ad esempio il trattamento di fine rapporto di lavoro, siano state erogate solo formalmente ma non materialmente. Se ciò fosse vero i lavoratori si sarebbero trovati costretti a pagare in dichiarazione dei redditi maggiori imposte a causa di introiti ancora non percepiti. Oltre il danno la beffa?

Sarebbe paradossale che un pachidermico apparato burocratico come la Sogeir, che ogni anno ha gravato per parecchi milioni di euro sulle casse del comune di Ribera, trattasse in questo modo l’anello più debole della catena, appunto i lavoratori; e sarebbe indecoroso se l’amministrazione comunale fosse a conoscenza di tale paradosso qualora lo stesso fosse attendibile.

Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di fare chiarezza, il sottoscritto Consigliere comunale Benedetto Vassallo, nell’esercizio delle sue funzioni

INTERROGA

l’Assessore al ramo per sapere:

- se le voci che circolano corrispondono a verità;

e se, qualora lo fossero,

* di conoscere le motivazioni che hanno portato a tale situazione e

* se è il caso di risolvere il problema attraverso redazione di apposita delibera indicante soltanto le somme dovute ai lavoratori.



Si richiede risposta scritta

Benedetto Vassallo