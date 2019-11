Stabilizzazione dei precari, l'opposizione: "Si convochi un consiglio straordinario"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

I sottoscritti Consiglieri Comunali, facendo seguito ad una serie di iniziative già promosse sulla delicata questione della non ancora avvenuta stabilizzazione dei precari ai quali esprimono incondizionata solidarietà e manifestano totale disponibilità, essendo venuti a conoscenza della decisione degli stessi di proclamare lo stato di agitazione ad oltranza, e convinti che la delicata questione necessita non solo di chiarimenti tecnici/amministrativi ma anche di decisioni non più rinviabili,

CHIEDONO

la immediata convocazione di un Consiglio Comunale Straordinario per discutere il seguente punto all’ordine del giorno:

Stabilizzazione dei lavoratori precari del Comune di Ribera.

Fiduciosi in un favorevole accoglimento della presente, inviano cordiali saluti.

Angileri

Caico

D'Azzo

Failla

Farruggia

Lupo

Mule'

Tramuta