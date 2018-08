La polemica sulla riunione per il Consorzio di bonifica, Vassallo: "Qualcuno mente ai riberesi"

“Giunta comunale o consiglieri di Progetto Comune, chi mente ai riberesi?”. La domanda provocatoria viene posta dal consigliere comunale di Ribera, Benedetto Vassallo, a proposito della querelle, tutta interna alla maggioranza, sorta in seguito alla assenza del comune di Ribera alla riunione convocata dalla Regione siciliana, il 7 agosto scorso a Palermo, in merito alle richieste di pagamento da parte del Consorzio di bonifica di canoni irrigui relativi ad anni precedenti.

Vassallo commenta: "Lo scontro fatto a colpi di comunicati stampa al vetriolo tra il gruppo consiliare “Progetto Comune”, orfano del vicesindaco, e la Giunta comunale, sta rasentando la spaccatura politica in seguito ai comunicati stampa di due consiglieri comunali di maggioranza che si sono spinti a definire “patetico” l’operato di un assessore che essi stessi appoggiano. Dopo le dichiarazioni dell’assessore Aquè, infatti, che ha affermato di non essere stato convocato all’incontro palermitano, puntuale è arrivata la smentita dei consiglieri Caico e Angileri; questi ultimi, appunto, accusano gli amministratori riberesi di essere stati invitati alla riunione tramite WhatsApp e di averla deliberatamente disertata abbandonando al proprio destino, aggiungo, i nostri agricoltori e l’intero comparto agricolo di Ribera".

Secondo Vassallo "l’unica cosa certa in questa polemica è che almeno una delle due parti in causa sta mentendo ai cittadini e chiunque in politica abbia la faccia tosta di farlo ha il dovere morale di farsi da parte. Mi chiedo se non sarebbe stato corretto da parte dei consiglieri di “Progetto Comune”, notiziati da loro segrete “fonti autorevoli”, fare pressioni affinché la Giunta non disertasse l’incontro permettendo alla citta di Ribera di essere rappresentata invece di innescare la solita e inutile polemica? Forse il reale obiettivo di questo ipotetico sabotaggio è quello di mettere alla berlina un assessore per poterne reclamare la poltrona subito dopo il PizzaFest?".