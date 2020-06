Covid hospital, i 5 stelle: "Il Fratelli Parlapiano diventi punto di riferimento"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Anche l’ospedale di Ribera tra i Covid Hospital siciliani. “Non si crede al santo finché non ha fatto il miracolo” .

Quanto comunicato dall’assessore regionale Ruggero Razza in VI Commissione ARS può ritenersi soddisfacente ma non ancora sufficiente. Deve essere considerato come un primo passo verso una definitiva rincoversione del PRESIDIO OSPEDALIERO.

Il Movimento 5 Stelle da gennaio scorso pressa per scongiurare la chiusura del PRONTO SOCCORSO e fare del Fratelli Parlapiano un Centro d’eccellenza per le Malattie Infettive presentando una risoluzione ed una mozione cui hanno contribuito i cittadini e gli attivisti del territorio.

La politica oggi, deve avere la forza, la voglia, la volontà di difendere una struttura che riveste grande importanza, anche per la sua posizione geografica, senza che vengano messi “paletti” al lavoro della Commissione Salute, dell’Assessorato e dei manager Asp.

Bisogna avallare, SENZA SE e SENZA MA, eventuali scelte strategiche che possano portare e far diventare il Fratelli Parlapiano ospedale di riferimento del territorio senonché un centro regionale per la cura, la ricerca e lo sviluppo di metodologie diagnostiche dedicato alle malattie infettive, mantenendo al contempo la piena funzionalità del presidio con i reparti già esistenti, il mantenimento ed il potenziamento del Pronto Soccorso, e l’annessione di nuovi reparti funzionali come potrebbero essere i reparti di pneumologia e nefrologia.

Eventuali altre strategie volte a salvaguardare strutture private presenti all’interno del presidio riberese, potrebbero provocare un nulla di fatto o come spesso accade si rischia di fare le cose a metà, con il rischio che fra qualche anno ci ritroveremo a parlare nuovamente su come scongiurare la chiusura del FRATELLI PARLAPIANO.