Forza Italia spaccata a Ribera, i consiglieri: "Aspettative deluse"

I consiglieri comunali di Forza Italia di Ribera, D'Azzo, Farruggia e Tramuta, prendono atto della scollatura tra i consiglieri comunali di maggioranza e questa amministrazione.

È evidente che sono state deluse le aspettative di chi ha creduto in un rilancio dell'azione amministrativa dopo l'azzeramento della giunta comunale di qualche mese fa.

Consapevoli delle difficoltà attraversate oltre che dalla cittadinanza anche dall'agricoltura, nostra risorsa economica principale locale, nell'approssimarsi dell'approvazione del bilancio di previsione, invitiamo il sindaco ad effettuare una programmazione idonea alle reali esigenze della collettività.

Si faccia particolare riferimento ai comparti produttivi del nostro territorio e non come di solito fatto negli anni precedenti limitarsi ad attenzionare attività ludiche e di svago come feste e festini vari.

Guardiamo con favore la volontà di alcuni gruppi consiliari di volere finalmente invertire la rotta rispetto alle priorità fin qui previste da questa amministrazione nell'auspicio di operare nell'interesse della collettività tutta e dare risposte concrete e non semplicemente proclami come se fossimo impegnati sempre in campagna elettorale.