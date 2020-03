Pandemia Covid-19, l'appello di Pace: "No personalismi, la politica sia un'unica orchestra"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’emergenza sanitaria, a causa della pandemia provocata dal coronavirus, impone alla politica l’assunzione di un alto profilo di responsabilità in grado di rendere impermeabile le tentazioni personalistiche con posizioni che possono trasmettere a tutta la nostra collettività l’idea di un’orchestra dove ogni componete segue uno spartito a parte.

Proprio in questo momento difficile e delicato, la politica nella sua interezza deve compiere quell’indispensabile passo indietro e mettere in sinergie le forze di cui sono capaci e gli interessi di cui sono portatori; interessi che sono esclusivamente la tutela dei cittadini contro la diffusione del contagio ma anche, e soprattutto, sollecitare con forza le autorità sanitarie ad assumere decisioni tempestive approntando soluzioni che diano serenità e garanzie alla popolazione, attraverso l’immediata fornitura delle attrezzature, apparecchiature, attraverso la formazione del personale sanitario.

La politica deve essere, in questo straordinario momento di emergenza sanitaria, una sola orchestra che suona l’armonia degli intenti, sollecitando senza sosta chi ha la responsabilità di assumere decisioni in campo sanitario.

L’emergenza non si affronta con posizioni politiche da solisti, ma la si affronta con determinazione e immediatezza. E allora appare evidente come la questione non può concentrarsi sula individuazione di riferimenti Covid o no Covid, ma deve essere di assoluta priorità l’esigenza di avere subito a disposizione, nella nostra provincia, attrezzature e personale per le terapie intensive e sub intensive.

E’ questo tema che rappresenta il tallone d’Achille nella nostra provincia, ed è su questo tema che tutta la politica deve rendere unisono ogni sforzo.