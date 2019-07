Si insedia la Commissione Via Vas, Savarino: "Sapranno lavorare con puntiglio"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Faccio gli auguri ai 23 nuovi componenti della Commissione Via Vas ed al suo nuovo Presidente prof. Aurelio Angelini.

Sono certa che lavoreranno alacremente e puntigliosamente, pertanto colgo l'occasione per chiedere ai nuovi membri appena insediati di procedere esaminando in via prioritaria le emergenze dei vari territori, in particolar modo il progetto contro l'erosione della costa di Eraclea Minoa, da diversi mesi impantanato in fase di autorizzazione presso la vostra Commissione.