Arnone consulente di Sgarbi, Di Rosa: "Perché attacca la maggioranza?"

Signor Presidente, senza entrare nel merito sulle ragioni di opportunità che hanno determinato la scelta di nominare consulente Giuseppe Arnone (avvocato da Agrigento), non si capisce e, in particolare, non lo capiscono gli agrigentini ed i siciliani come possa l'avvocato Arnone due minuti dopo l'investitura (ma a proposito esiste un decreto di nomina?) attaccare (a livello personale) componenti della sua maggioranza.

Si gioca a fare confusione o cosa? Gli elettori hanno votato e si sono divisi secondo l'ideologia politica o il convincimento del momento, il risultato è la sua elezione a Presidente, la formazione di una maggioranza e di una opposizione. Ogni parte con il proprio ruolo ben definito. L'elettore si rispecchia nel voto espresso, chi ha votato per la maggioranza vuole assistere al ruolo di una componente coesa che appoggia il suo governo, chi ha votato per l'opposizione si aspetta le critiche e gli attacchi all'operato del governo.

Arnone nominato da Sgarbi attacca Savarino, Gallo Afflitto e Sodano, attacca il centrodestra il cartello politico che sostiene il governo dell'Isola, cos'è un infiltrato che non riesce a mascherarsi fin dal primo istante?

Mancavano assaltatori e ve lo siete procurato ?

Meglio FARE chiarezza nella comunicazione.