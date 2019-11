Reddito di cittadinanza, Sanfratello: "Il Comune predisponga i progetti"

Dopo la pubblicazione sul nostro quotidiano on line dei dati di tutti i beneficiari del cosiddetto "reddito di cittadinanza" in provincia, ad intervenire è il consigliere comunale di Favara Carmelo Sanfratello. Nella città dell'Agnello pasquale, infatti, le domande presentate sono risultata 1295, delle quali 936 accolte dall'Inps.

"Occorre dare una spinta propulsiva all’economia locale - dice Sanfratello -. L’amministrazione in ciò ha il dovere di attivarsi creando un tavolo di concertazione con esponenti delle associazioni delle imprese, Confcommercio,Conflavoro nonché con una delegazione

di rappresentanti commerciali di Favara per la realizzazione attraverso un partenariato, di un piano di sviluppo strategico territoriale, basato sull’individuazione di un percorso di sviluppo che valorizzi tutte le risorse presenti sul territorio". In particolare Sanfratello invita l' "amministrazione ad attivare al più presto tutte le procedure amministrative propedeutiche alla redazione dei progetti ai quali adibire i destinatari del reddito di cittadinanza".