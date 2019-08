Ravanusa, l'opposizione: "Il sindaco vanta come suoi progetti che sono di altri"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Gioiamo tutti per gli investimenti in arrivo su Ravanusa ma purtroppo, ci tocca avviare una "operazione trasparenza" per smascherare vecchi metodi della politica, quella più becera.

Il Sindaco D'Angelo, infatti, vanta come propri, progetti che invece ha ereditato dalle precedenti amministrazioni e che, a causa della lentezza della burocrazia, vedono la luce solamente ora durante la sua sindacatura.

Ed ancora sfugge al Sindaco ciò che non sfugge a nessuno da Agrigento a Palermo, e cioè che Ravanusa gode di una attenzione costante da parte del governo Musumeci, grazie alla presenza e al lavoro di un deputato del nostro territorio, l'on. Giusi SAVARINO.

Non è un caso se in un solo anno e mezzo (cioè dall'insediamento del governo Musumeci e dell'onorevole Savarino), sono arrivati i soldi per il consolidamento dell abitato est, finanziamenti per le case popolari, per la scuola, si è sbloccato l'iter e finanziato la realizzazione di un moderno impianto di compostaggio, sono stati finanziati progetti per l'illuminazione pubblica e le compostiere di comunità, per citarne alcuni.

Vorremmo solo ricordare, inoltre, che se non fosse intervenuta l'on. SAVARINO, avremmo conferito i rifiuti a Trapani come i Comuni limitrofi, piuttosto che a Gela prima e ad Enna ora, con notevole risparmio per i nostri concittadini.

Ma certo fare sterile propaganda è più facile che collaborare per lo sviluppo di un territorio.

Invece di sbracciarsi tanto in cerca di medagliette bisognerebbe avere un po’ di onestà intellettuale, virtù di pochi, virtù che riconosciamo invece al Presidente del Consiglio Vito Ciotta, che ha pubblicamente ringraziato per il proprio lavoro il Presidente Musumeci e il Presidente Savarino.

Ora che grazie al governo Musumeci soffia un vento nuovo, chiediamo massima attenzione alla legalità e alla trasparenza, bisogna stare attenti che questi importanti investimenti non diventino terreno fertile per quella politica, torbida ed affarista che noi quotidianamente combattiamo, o peggio ancora per la mafia.

Per questo, vigileremo sulla trasparenza e la legalità degli appalti, per evitare che, invece di opportunità di crescita e sviluppo per Ravanusa, non si trasformino in occasione per arricchire pochi spregiudicati!

Lina Iacona e Pompeo Savarino

Gruppo consiliare #db Ravanusa