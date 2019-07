Caos discariche, consigliere di Ravanusa: "Allarmismi inutili dal sindaco"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L'onorevole Savarino mercoledì ha convocato in IV Commissione il Direttore Cocina, i vertici del dipartimento rifiuti e della discarica di Gela, per trovare una soluzione all'emergenza rifiuti.

Dopo due giorni, eccovi l'ordinanza che pone rimedio agli errori di altri e consente ai cittadini di Ravanusa, Naro e Porto Empedocle di conferire ad Enna senza nessuna lievitazione di costi in bolletta.

Voglio ringraziare l'onorevole Savarino che ancora una volta è stata pronta a rispondere alle esigenze del suo Paese, grazie per essere autorevole voce di questo territorio presso la Regione.

Al nostro Sindaco, invece, voglio dire che se al posto di creare allarmismi inutili, avesse un atteggiamento istituzionale e collaborativo, forse le cose a Ravanusa andrebbero meglio.

Non funziona che se le cose vanno male é colpa degli altri, se le cose vanno in porto i meriti sono solo del Sindaco.

Il Consigliere comunale di #diventera'bellissima

Del Comune di Ravanusa

Lina Iacono