Ravanusa, Savarino: "Firmato il decreto che finanzia i nuovi alloggi popolari"

Sono lieta di annunciare che l’assessore Falcone ha appena firmato il decreto di finanziamento di 831 mila euro per gli alloggi popolari di Via Veneto a Ravanusa.

Ringrazio il governo Musuemci per l'attenzione costante che presta a territori per troppo tempo dimenticati, come Ravanusa, e l’Assessore Falcone per l'impegno profuso.