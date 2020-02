Rampello: "Al lavoro su un candidato sindaco della Lega a Raffadali"

Elezioni amministrative a Raffadali, si lavora ad un candidato leghista?

Come recita infatti una nota stampa, si è al momento intavolato in occasione della recente visita a Palermo del leader della Lega Matteo Salvini.

"Con l’occasione, il consigliere Rampello, assieme al proprio direttivo - dice un comunicato - ha esposto le proprie idee per determinare la nuova linea politica in vista delle prossime elezioni amministrative comunali, che si terranno in Sicilia in primavera, e ha parlato circa la possibilità di candidare un sindaco leghista".

"In questi giorni infatti – dichiara il consigliere Rampello - sono in corso riunioni organizzative e presto potrebbe essere individuato il nuovo candidato sindaco. Abbiamo già individuato diversi nomi in lista e non escludo che già nei prossimi giorni potrebbe essere presentato ai cittadini. Alle scorse Europee – continua – la Lega, a Raffadali, ha totalizzato ben 500 voti".