Radicali Italiani, Nicosia eletto nel comitato nazionale

Antonello Nicosia è stato eletto nel comitato nazionale dei Radicali Italiani. Nicosia, direttore dell'osservatorio internazionale dei diritti umani, è un docente esperto nel trattamento penitenziari.

L’elezione è avvenuta nel corso del XVII congresso di Radicali Italiani che si è tenuto a Roma dall’1 al 3 novembre scorso.

Antonello Nicosia da anni è impegnato nella difesa dei diritti dei detenuti e per creare condizioni di vivibilità nelle strutture detentive. “Il movimento politico guidato da Emma Bonino – si legge in una nota inviata da Nicosia –, mette al centro del dibattito politico il rilancio dell’integrazione europea in una prospettiva federalista quale argine ai neonazionalismi, senza perdere mai d’occhio i temi radical, giustizia e carcere”.