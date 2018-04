Sfiducia a Firetto, Carlisi: "Raccolta firme in piazza Cavour"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Domani dalle 10.30 alle 13 in piazza Cavour si potrà firmare una petizione popolare per chiedere al Consiglio comunale di sfiduciare il sindaco Firetto. Si può firmare anche una petizione online all’indirizzo: https://www.change.org/p/consiglio-comunale-di-agrigento-sfiducia-popolare-per-il-sindaco-di-agrigento. Come cittadini abbiamo il dovere di far sentire democraticamente la nostra opinione e dare indicazione al Consiglio comunale che abbiamo eletto: mandate a casa il sindaco Firetto". Lo scrive in una nota il consigliere del M5S, Marcella Carlisi.

"La città di Agrigento è sempre più sporca, le strade sempre meno praticabili, i servizi sempre più scadenti, lo sviluppo inesistente, le tasse sempre pesanti rispetto ai servizi erogati. Il sindaco sembra lontano da Agrigento. Non sente, non vede, non si confronta coi cittadini. Appare in TV solo per dire che va tutto bene o partecipare ad iniziative di altri. E' ora di dire basta, altrimenti di cosa ci lamentiamo? Sfiduciamo il sindaco Firetto".