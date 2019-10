Fratelli d’Italia, il 12 e 13 ottobre raccolta firme contro lo "Ius Soli"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Fratelli d'Italia presenta anche ad Agrigento la raccolta firme contro la legge Boldrini e la cittadinanza facile. L'iniziativa nazionale, presentata da Giorgia Meloni in piazza Montecitorio a Roma, prevede la raccolta delle firme in tutte le città italiane per dire “No Ius Soli”.

L'appuntamento ad Agrigento per presentare l'iniziativa alla stampa e iniziare la raccolta firme è previsto per Sabato 12 ottobre 2019, presso Porta di Ponte in Via Atenea dalle ore 17, e Domenica 13 Ottobre 2019, dalle ore 9 in piazzale Giglia a San Leone;

E’ possibile firmare anche online tramite il sito www.fratelli-italia.it