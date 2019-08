Mancata raccolta dell'umido, interviene il Meet Up del Movimento 5 Stelle

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La sospensione del ritiro dell’umido a cadenza quasi quindicinale, è diventata a Sciacca quasi una cosa “normale”. Delle pesanti conseguenze per i cittadini e per la città tutta però, sia il gestore del Servizio di raccolta che l’Amministrazione Comunale non se ne occupano come dovrebbero. A ciò si aggiunge anche il fatto che il compostaggio domestico non viene pubblicizzato a dovere e i disagi, così facendo, non possono che aumentare. Visto che i cittadini vengono solamente danneggiati da questi disservizi, perché non trovare allora qualche misura alternativa per abbassare la TARI?

Il Baratto Amministrativo potrebbe certamente essere una buona base di partenza.

Alla data odierna non è stata ancora comunicata la cifra prevista per il baratto amministrativo nel bilancio di previsione 2019/2021. Perché non applicarlo sin da subito per la compensazione della Tari con lavori socialmente utili? Sperando però che non si perda la stessa occasione come nel precedente bilancio, a causa del famoso credito Eas non ancora riscosso. Il Consigliere del MoVimento 5 Stelle, Alessandro Curreri chiede nuovamente con una Interrogazione scritta, "retorica" l'inserimento del baratto amministrativo come misura sociale per abbassare o azzerare la Tari. Attraverso il

partnerariato sociale, si potrebbero aiutare un centinaio di famiglie a basso reddito, in corresponsione del tributo, pagandolo con il lavoro. Così facendo, il Baratto inciderà sul decoro della città ampliando la forza lavoro del Comune di Sciacca, integrando la squadra Ville e Giardini a disposizione del dirigente. Il lavoro della I Commissione è continuato con audizioni ed atti, chiarendo norme contabili e aspetti legati alle coperture assicurative, ma senza volontà politica della giunta tutto ciò diventa impossibile. Chiede inoltre che l'inserimento della cifra non comprenda la somma necessaria

all'acquisto dei dispositivi di sicurezza e che la stessa cifra non sia vincolata alla eventuale risultanza dei contenziosi.