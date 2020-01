Racalmuto, il vice sindaco Mattina si è dimesso: Curto entra in Giunta

Il vice sindaco di Racalmuto, Giovanni Mattina, si è dimesso. Nove mesi dopo le elezioni amministrative, Mattina ha deciso - le dimissioni non sono state però ancora formalizzate - di lasciare la Giunta di Vincenzo Maniglia. "Le dimissioni ancora non ci sono, ma Mattina è intenzionato a lasciare per motivi di impegni personali. - ha spiegato proprio il sindaco Maniglia - . Continuerà a lavorare con noi esternamente".

In paese si sta già andando oltre. Perché se è vero che le dimissioni non sono state ancora formalizzate, già si rincorrono le voci su chi potrebbe sedersi sulla poltrona di vice sindaco e su chi entrerà nell'Esecutivo. E' certo, pare, che in Giunta entrerà il giovane consigliere comunale Angelo Curto.

Due i nomi che, invece, circolano e con insistenza per la carica di vice sindaco: quello dell'assessore alla Cultura Enzo Sardo e quello dell'assessore ai Lavori pubblici Antonino Lauricella. Il sindaco, in merito, taglia corto sostenendo: "Non ci sono ancora indicazioni".

E' scontato, dunque, che il primo cittadino di Racalmuto attende indicazioni da quanti compongono lo schieramento di maggioranza.