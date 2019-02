"Sarò l'avvocato dei racalmutesi": Petrotto annuncia la candidatura a sindaco

"Sarò l'avvocato dei racalmutesi". E' utilizzando lo slogan, pronunciato lo scorso 23 maggio dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che il già sindaco di Racalmuto - per tre volte - Salvatore Petrotto ha annunciato la sua candidatura alle amministrative del 28 aprile.

“La mia disponibilità c’è e non per assecondare un desiderio di rivincita, ma per affermare giustizia sociale e quello stato di diritto che attualmente nelle sedi processuali sto affermando con la mia costituzione di parte civile contro coloro i quali hanno contribuito, in maniera diretta o indiretta, allo scioglimento del consiglio comunale di Racalmuto – ha detto il candidato a sindaco Salvatore Petrotto, vicino alle posizioni della Lega e del ministro Salvini, - . Perché lo scioglimento è stata una grande impostura. Mi sono costituito parte civile, ho chiesto all’attuale sindaco di fare lo stesso ma lui non lo ha fatto”.

Inevitabile, in questo esordio di campagna elettorale, il riferimento, da parte di Petrotto, a quello che è stato: era il 23 giugno del 2011 quando l’allora sindaco Salvatore Petrotto formalizzava, nelle mani del segretario comunale, le sue irrevocabili dimissioni. Petrotto, allora 49enne, eletto sindaco con Italia dei valori, aveva ricevuto pochi giorni prima un avviso di garanzia. A fine marzo del 2012 il consiglio comunale di Racalmuto venne sciolto per infiltrazioni mafiose.

Salvatore Petrotto, proiettato verso il futuro, parla già delle bollette troppo care per il servizio dei rifiuti e di come abbassarle. Parla di viabilità provinciale e dei lavori pubblici sulla Agrigento-Caltanissetta e Agrigento-Palermo. Attacca il Pd, il partito dell'attuale sindaco Emilio Messana che, secondo indiscrezioni, sarebbe intenzionato ad una nuova candidatura per un secondo mandato. "Nei prossimi mesi ci saranno tantissime opportunità da sfruttare, soprattutto per i disoccupati, e quindi noi dobbiamo fare da sponda con il Governo nazionale - spiega - per dare aiuto alle famiglie e alle piccole e medio imprese".

“Facevo gli interessi dei cittadini – ha ricordato Petrotto – e adesso voglio tornare a farli, sanando gli interessi del paese. Ma occorre recuperare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni. Sono sicuro che tutti possiamo risalire la china, io farò l’avvocato dei racalmutesi: di quanti hanno a cuore le sorti del paese. Ripartiremo dal teatro, dalla fondazione Leonardo Sciascia”.