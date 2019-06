I racalmutesi si riappropriano di Parco Messana dopo tanti anni, Pagliaro: "Grande esempio per la gente"

Parco Messana torna agibile dopo tanti anni. Il presidente del consiglio comunale di Racalmuto Sergio Pagliaro esprime "grande soddisfazione per l'operato svolto dall'amministrazione comunale, che in poco meno di due mesi ha reso agibile il parco Messana costruito da oltre un decennio e non agibile".

Pagliaro aggiunge: "Adesso, grazie all'impegno dell'amministrazione ed in particolare dell'assessore Enzo Sardo, si potrà assistere al primo spettacolo, in programma domani e, a seguire, il 29 e 30 giugno. Questo - conclude - è un grande esempio di rispetto nei confronti dei cittadini e di coloro i quali credono in questo progetto politico".