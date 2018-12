Mozione di sfiducia al sindaco di Racalmuto, qualcuno muove passi indietro

Il consiglio comunale – per discutere e votare la mozione di sfiducia, la seconda presentata nel giro di due anni, al sindaco Emilio Messana – dovrebbe venire convocato per giorno 27: ultimo giorno utile per portare in aula “Marchese” la mozione. I ben informati dei fatti del palazzo di città riferiscono che al sindaco e alla sua amministrazione viene dato ufficialmente il tempo per portare avanti, magari anche a compimento, l’iter per la stabilizzazione dei precari comunali, degli impiegati con contratto a tempo determinato.

Nei “salotti” della politica cittadina però c’è fermento. Le voci che si rincorrono, anche in maniera frettolosa, sembrano avallare un’ipotesi: non è detto, nonostante la sottoscrizione della mozione da parte di 14 consiglieri su 15, che l’atto possa venire approvato. Pare dunque che qualcuno abbia già iniziato a muovere dei passi all’indietro. Ci sarà di nuovo un “gioco delle carte” a Racalmuto? Un rimpasto, magari con il rientro nell’Esecutivo di quella che è l’Opposizione? Nessuna conferma, nessuna certezza. Di fatto però se fino a qualche giorno addietro tutti sembravano essere convinti e compatti, nelle ultime ore pare proprio che qualcosa – i cosiddetti equilibri - stia cambiando.

Il sindaco di Racalmuto, Emilio Messana, dal canto suo, si è scagliato – subito dopo la presentazione della mozione di sfiducia – contro il movimento "Racalmuto prima di tutto": “Hanno sfiduciato la prima Giunta perché gli assessori non li avevano scelti loro, sfiduciano la seconda, ma gli assessori scelti da loro sono accanto a me – ha scritto Messana che, naturalmente, non può digerire una mozione di sfiducia negli ultimi 180 giorni di mandato - . Stiamo gestendo procedimenti delicati e importanti, ne cito solo alcuni: la fuoriuscita dal piano di riequilibrio finanziario,che dovrà essere certificata dalla Corte dei Conti; la stabilizzazione dei lavoratori precari, pena la perdita del contributo regionale”.