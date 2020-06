Racalmuto, Guagliano è il nuovo segretario del Pd: ecco il direttivo

Il Pd ha un nuovo segretario a Racalmuto. E’ stato eletto – ed affiancherà la carica a quella di presidente del consorzio intercomunale “Gal” – Giuseppe Guagliano. Del nuovo direttivo racalmutese fanno parte Giusi Sintino, Valerio Canicattì, Carmela Mattina, Michelangelo Zaffuto e Sergio Scimè.

“Ringrazio per la fiducia dimostratami, per l’impegno e il senso civico che hanno profuso per la riorganizzazione del circolo – ha dichiarato Guagliano - . Nel consiglio comunale di Racalmuto c’è sempre stato almeno un rappresentante di sinistra o di centro sinistra. Nella passata legislatura, sull’onda di un ritrovato entusiasmo, il Pd, dando un contributo decisivo per il successo elettorale, era riuscito a far eleggere il sindaco e 3 consiglieri e a far nominare 2 assessori su 4, più la vice presidenza del Consiglio e la vice sindacatura. Si erano gettate le basi per una nuova stagione a guida Pd. Seguirono, purtroppo, 5 anni di infausta gestione sindacale, del già segretario provinciale del Pd, che hanno portato al disfacimento del progetto – conclude Guagliano - e alla morte, per asfissia politica, del partito con la conseguente scomparsa dalla scena istituzionale”.

Il circolo racalmutese va verso l’avvio di un tavolo permanente per confrontarsi, elaborare e sintetizzare proposte. “Il nuovo corso del Pd – ha sottolineato il neo segretario - avrà come priorità la trattazione delle tematiche vitali del paese. Metterò tutto l’impegno affinché la sede del Pd e il partito stesso possano diventare un punto di riferimento”.