Giuseppe Licata si dichiara indipendente, fibrillazioni in Consiglio?

S’è dichiarato indipendente. Il consigliere comunale di Racalmuto Giuseppe Licata, eletto nella lista “SiAmo Racalmuto – Cinzia Leone sindaco”, ha dichiarato di non aderire più al gruppo consiliare ed ha assunto, dunque, una posizione da indipendente, rimanendo comunque in minoranza e in contrapposizione rispetto alla maggioranza del Consiglio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una scelta fatta “per rispettare l’indicazione data dai miei elettori – ha evidenziato Licata - . Tale decisione scaturisce da un’attenta analisi della mia posizione politica che non si trova più in linea con quella del gruppo consiliare di minoranza Leone, Zucchetto e Di Vita. Una scelta certamente non facile dal punto di vista umano – ha spiegato il consigliere comunale -, ma maturata dopo una serie di valutazioni e riflessioni esclusivamente di tipo politico e per nulla di tipo personale. Ritengo dunque che non ci siano più, per me, le condizioni per proseguire insieme il progetto politico originario che, seppur per un breve tempo, è stato comunque positivo. Tale progetto politico ha coinvolto e coinvolge tutti i candidati dell’intera lista ‘SiAmo Racalmuto’ ai quali sento il dovere di porgere un sentito ringraziamento. Non voglio tradire, all’interno di questo consiglio, – ha precisato il consigliere Licata – la fiducia e le aspettative dei miei elettori e dei racalmutesi in generale e pertanto voterò di volta in volta quelle proposte che riterrò valide e che avranno come obiettivo prioritario la tutela e gli interessi del territorio”.