Ripartenza politico-amministrativa, riunione di maggioranza: create commissioni per avanzare proposte

Convocata dal Sindaco Vincenzo Maniglia, si è svolta una riunione di maggioranza con la partecipazione degli assessori, dei consiglieri comunali e dei rappresentanti delle forze politiche della coalizione.

All’ordine del giorno la ripartenza politico-amministrativa dopo il pesante periodo delle ristrettezze personali e delle difficoltà economiche di commercianti, imprenditori e famiglie, dovute al coronavirus.

L’ampia e dettagliata relazione del sindaco, che ha evidenziato le cose fatte, pur nel periodo complicato attraversato, e le problematiche ancora aperte, alcune delle quali dovute alla grave situazione finanziaria, ereditata dalla precedente amministrazione, è stata approvata all’unanimità. E’ stato ribadito il patto di coalizione, l’accordo di programma elettorale e la piena fiducia di tutti nel sindaco e negli assessori. Nel corso della riunione sono state gettate le basi politico-programmatiche per dare maggiore impulso e slancio all’attività amministrativa, con la operosa partecipazione e collaborazione di tutti, nel rispetto del programma elettorale.

E’ stato discusso un progetto di sviluppo economico-sociale, culturale e turistico per i prossimi anni, e sono state costituite delle commissioni tematiche per l’elaborazione di proposte concrete nei vari settori.

Il Sindaco, nel ringraziare i partecipanti per la loro disponibilità a lavorare a fianco dell’amministrazione comunale, ha lanciato l’idea di una assemblea cittadina, da svolgersi appena possibile, per un confronto democratico e programmatico con le associazioni, con i commercianti, con gli imprenditori, i sindacati, con la Chiesa, con le forze dell’ordine, con i circoli,con la costituenda Consulta giovanile e con i semplici cittadini, per approvare insieme un programma concordato per il rilancio di Racalmuto, nel quale tutti debbono svolgere un ruolo da protagonisti accanto all’amministrazione comunale.