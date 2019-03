Amministrative, salgono a tre i candidati a sindaco: in campo Vincenzo Maniglia

Salgono a tre i candidati a sindaco di Racalmuto. Dopo la ricandidatura dell'ex sindaco Salvatore Petrotto e dell'uscente Emilio Messana, quella che fu la maggioranza - "Racalmuto prima di tutto" - dell'attuale capo dell'amministrazione ha deciso - e in maniera compatta - di candidare, alla poltrona più importante, Vincenzo Maniglia.

Intanto, gli assessori designati il 21 dicembre scorso da Emilio Messana - quelli che, di fatto, lo hanno salvato dalla seconda mozione di sfiducia - si sono dimessi. Due mesi e mezzo dopo quel salvataggio in extremis e a poco più di un mese dalla naturale scadenza del mandato amministrativo, Messana è rimasto senza Esecutivo. La campagna elettorale è ufficialmente entrata nel vivo e nessuno dei quattro assessori - lo dimostrano i fatti - è disposto ad appoggiare la candidatura per il secondo mandato dell'uscente. Ecco dunque che se Calogero Giglia (che è sempre stato al fianco di Messana) e Rosario Canicattì sembrano puntare ad un candidato diverso, è certo che Cinzia Leone e Valentina Zucchetto torneranno a lavorare "in casa": nella lista Borsellino, la lista che - in quello che è stato un autentico valzer - è stata d'opposizione, di maggioranza, d'opposizione e di nuovo di maggioranza.