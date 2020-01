Il dado è tratto: Angelo Curto è il nuovo vice sindaco di Racalmuto

Forse non c'è mai stato un vice sindaco così tanto giovane nell'Esecutivo di Racalmuto. Il consigliere comunale Angelo Curto, 28 anni, sarà il nuovo vice sindaco. L'incarico dovrebbe essere ufficializzato oggi, ma in paese la sua nomina viene data ormai per scontata. Nulla da fare dunque per gli assessori alla Cultura e ai Lavori pubblici, rispettivamente Enzo Sardo e Antonino Lauricella di cui, e anche con una certa insistenza, si facevano i nomi subito dopo che era trapelata l'indiscrezione sulle dimissioni dell'assessore e vice-sindaco Giovanni Mattina.

Il sindaco Vincenzo Maniglia, garantendo che "Mattina continuerà a lavorare con noi esternamente", aveva subito confermato l'ingresso in Giunta di Angelo Curto. Per la designazione del vice-sindaco invece aveva tagliato corto, nei giorni scorsi appunto, sostenendo che "non ci sono ancora indicazioni". Indicazioni che sono, dunque, arrivate dalla maggioranza. Curto ha fatto parte, del resto, della compagine che ha sostenuto - durante le ultime amministrative - l'attuale sindaco.