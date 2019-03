Quarta edizione dell'identità siciliana, Lagalla al tempio della Concordia

Domani, alle 15 l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale Roberto Lagalla sarà presente allo spettacolo finale della 74esimo sagra del mandorlo in Fiore al tempio della Concordia. In questa occasione sarà presentata la quarta edizione del progetto sull’identità siciliana, avviato nelle scuole agrigentine, promosso dal "Centro Studi per la tutela delle tradizioni popolari Val d’Akragas", istituito nel 2016 dall’ufficio Scolastico Regionale.

"In occasione della giornata conclusiva della sagra del Mandorlo in Fiore, oggi più che mai simbolo di integrazione e, certamente, occasione capace di restituire valore alle tradizioni dei popoli, sarò felice di testimoniare la presenza del mondo della scuola ed il suo lavoro verso la piena valorizzazione dell’identità siciliana. Quella del centro studi è un’iniziativa importante - spiega Lagalla - giunta già alla sua quarta edizione e utile a far comprendere agli studenti il significato delle tradizioni popolari e le radici della lingua siciliana come patrimonio culturale da recuperare e tutelare".