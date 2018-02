Punto nascite di Licata, Catanzaro: "Vigilerò sulla riapertura"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

A marzo, dopo più di 2 anni di chiusura e dopo un intervento di ammodernamento strutturale disposto dal ministero della Salute e una riorganizzazione del personale che porterà all'assunzione di ginecologi, ostetrici e pediatri, dovrebbe tornare in attività il punto nascite dell'ospedale di Licata. Sarebbe un'ottima notizia per la comunità licatese e dell'hinterland quella data dal commissario dell'ASP di Agrigento Venuti. Vigilerò affinché il termine fissato venga rispettato. Il diritto alla vita in quelle zone non può attendere ancora.