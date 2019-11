Dopo Parco Icori nuova polemica sulle palme colpite da punteruolo rosso

"Anas non manutiene le strade agrigentine come invece dovrebbe fare da protocollo". A denunciarlo è il movimento "Mani Libere", il quale segnala come la società e il Comune siano "complici della mancata manutenzione e del degrado delle strade Agrigentine".

In particolare la denuncia, che lunedì pare sarà tradotta in un "esposto alla Procura delle Repubblica ed agli uffici della Asp per i reati ascrivibili ad entrambe le amministrazioni per lo stato di degrado procurato" riguarderebbe il presunto mancato trattamento di alcune palme colpite da punteruolo rosso che sono "rifiuti speciali e di conseguenza vanno trattati così come imposto dalle leggi vigenti".