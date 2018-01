Pullara resta all'Ars: "Ho rinunciato a candidarmi alle nazionali"

Il deputato regionale Carmelo Pullara resta all'Ars e non si candida alle nazionali. "Comunico alla mia gente - spiega - che ho scelto di rimanere alla Regione siciliana per continuare a dare voce ai nostri bisogni. Ho rifiutato, dopo le apprezzate richieste rivoltemi dagli amici di tutta la provincia, la candidatura alle prossime elezioni nazionali del 4 marzo".

Pullare aggiunge: "Scelgo la mia terra, con l'augurio che anche a livello nazionale vinca il gruppo che appoggio, che ritengo serio e di contenuto. Continuano così le nostre battaglie, prima fra tutte quella per l'acqua, per i rifiuti e per la sanità".