Pullara: "I lavoratori degli ex sportelli multifunzionali vanno tutelati"

Carmelo Pullara interviene a sostegno dei lavoratori degli “Ex Sportelli Multifunzionali”. Pullara afferma “Sono degni di tutela, ed è giusto che i loro rappresentanti vegano ascoltati e coinvolti nel processo istituzionale già avviato per reinserirli a pieno titolo nei ranghi regionali”. Per questo Carmelo Pullara ha chiesto che i rappresentanti degli ex sportellisti vengano convocati insieme al Dirigente generale del dipartimento lavoro della Regione Siciliana presso la V Commissione ed ha presentato un’interrogazione in merito all’Assessore al ramo e al Presidente della Regione.

Pullara aggiunge “Le competenze acquisite dai lavoratori nel campo delle risorse umane e del reclutamento dei lavoratori presso i centri per l’impiego deve essere un primo tassello nella ricostruzione dei rami delle professionalità di ambito regionale”. Con questa iniziativa il Palazzo si apre alle istanze di questa categoria che nell’ultimo periodo ha molto sofferto.