Approvato Ddl sulle concessioni demaniali, Pullara: "Grande risorsa per la provincia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

DDL di proroga sulle concessioni per il demanio marittimo, un sostegno alla vocazione turistica della provincia agrigentina

Con l’approvazione del Disegno di Legge, che estende per 15 anni le concessioni demaniali – ha detto l’On.le Carmelo Pullara, Capogruppo Autonomisti e Popolari – si dà serenità ad un comparto, che coinvolge migliaia di dipendenti.

L’approvazione del DDL, che peraltro indica anche procedure di garanzia per la tutela ambientale – continua Pullara – agevola, in particolare per la provincia agrigentina, l’ulteriore sviluppo del territorio, sostenendo la sua vocazione turistica, agevolando i progetti di investimento e offrendo continuità alle aspettative di crescita.

Una norma – conclude Pullara – che tutela anche tutte quelle attività commerciali e imprenditoriali, che insistono nelle aree demaniali. Preservare tutte queste attività è la garanzia dello sviluppo economico e turistico delle nostre coste e un appoggio concreto a un sistema che salvaguardia l’economia siciliana tutta”.