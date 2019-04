Elezioni europee, Pullara: "Gli autonomisti non hanno ancora un nome"

“Ritengo necessario intervenire sulla fantapolitica di questi giorni, che ha visto schierare candidati e presupporre alleanze sulle quali mi sembra opportuno chiarire la posizione del mio gruppo autonomista e consequenzialmente anche la mia” - così interviene il capogruppo autonomista Pullara in merito alla confusione sulle prossime europee. Confusione che riguarda soprattutto il posizionamento dei voti autonomisti, prima dati vicini alla Lega e poi vicini ad un accordo con Fratelli d'Italia alle prossime europee. Il nome in ballo era appunto quello di Pullara.

"La posizione del mio gruppo - commenta - è stata chiara: il nostro leader Raffaele Lombardo ha annunciato il sostegno ad altro partito politico. Ci hanno schierato a fianco di Angelo Attaguile, candidato di punta del Carroccio, o di questo o quell’altro candidato della Lega di Salvini. Qualcuno ha voluto il mio gruppo a fianco di Silvio Berlusconi e dei suoi candidati ma, in verità, dopo la spaccatura con Fratelli d'Italia, il nostro leader, Raffaele Lombardo, ha inequivocabilmente dichiarato che avremmo scelto il nostro candidato dopo la presentazione delle liste. E così è. Ad oggi non vi sono nomi certi - prosegue Pullara- abbiamo discusso molto su chi potrebbe rappresentare il gruppo autonomista in Europa, un nome non c’è e, dunque, tutti coloro che hanno preso posizione lo hanno fatto personalmente: non è una scelta del gruppo, per essere chiari”.

Il deputato tiene a precisare che “il leader degli autonomisti e il gruppo non hanno sciolto le riserve su un nome in particolare. Ciò avverrà solo quando saremo certi di avere una persona che potrà fare gli interessi della Sicilia in Europa e sarà il nostro leader Raffaele Lombardo ad indicaro".