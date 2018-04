Centro storico, il Psi: "Servono interventi, basta rassegnazione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il centro storico di Agrigento malgrado alcuni interventi del Comune vive una fase di abbandono e di trascuratezza.Inoltre molti edifici rischiano di crollare per la cattiva manutenzione.C' è la necessità quindi di dotarsi di un piano scadenzato di interventi per ridare al nostro centro storico quella identità che aveva acquisito nei secoli precedenti. Dismesse le attività artigiane ed in difficoltà i piccoli esercizi commerciali per la presenza nell'hinterland agrigentino di grosse strutture commerciali c'è il concreto rischio tra qualche anno di uno spopolamento che minerebbe l'esistenza fattuale di diversi quartieri.Ora la perdita del centro storico significherebbe non sola la fine di qualsiasi memoria storica ma anche la decadenza culturale ed architettonica di una parte importante della città.Invece di utilizzare il poco terreno esistente nelle borgate agrigentine il Comune dovrebbe stipulare un accordo-protocollo con il sistema bancario agrigentino per favorire piccoli interventi di ristrutturazione-manutenzione.Inoltre andrebbero sfruttati i provvedimenti dello Stato per rendere antisismiche alcune abitazioni. Quello che non si deve fare è lasciarsi prendere dalla rassegnazione e dal fatalismo colpevole.