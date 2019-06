Gerlando Gibilaro ringrazia di Rosa e i cittadini di via Manzoni: "Sindaco tu non ringrazi"? 

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Considerato che, ormai, nell'era delle indennità ai massimi livelli previsti dalla legge, il protagonismo civico sembra essere l'unica soluzione a diversi problemi della Città di Agrigento, ritengo doveroso ed opportuno ringraziare l'ex Consigliere comunale Di Rosa nonché tutte le persone che hanno partecipato alle operazioni di intervento di protagonismo civico in Via Manzoni.

Ritengo altresì, che anche il primo cittadino, il Sindaco Firetto debba ringraziare pubblicamente.

Nel contempo lo scrivente consigliere comunale ai sensi del vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale nell’esercizio delle funzioni di sindacato e di controllo che interessano l’Ente e la collettività amministrata, con la presente chiede ai Soggetti in indirizzo ognuno per le proprie competenze

-Una relazione dettagliata e analitica inerente tutti gli interventi di protagonismo civico effettuati a favore della città di Agrigento dalla data di istituzione dell'ufficio protagonismo civico a far data di ricezione della presente. Nello specifico si richiede per ogni intervento di protagonismo civico la tipologia di intervento, il luogo, la data, tipologia e i soggetti e/o persone attuatori, nonché copia delle relative istanze, copia atti procedimento autorizzatorio e provvedimento e/o atto autorizzatorio da parte dell'Ufficio preposto.

Con la presente lo scrivente chiede ai soggetti in indirizzo ognuno per le proprie competenze, ad attivare tutte le procedure tecniche e amministrative per la consegna della relazione e degli atti richiesti di cui sopra nei termini e nei modi stabiliti dal vigente regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale di Agrigento e dalla normativa di riferimento.