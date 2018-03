Si rinnova il prontuario terapeutico, La Rocca Ruvolo: "Priorità ai farmaci oncologici innovativi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“L’assessore regionale per la Salute, con propria direttiva, ha già disposto il rinnovo della Commissione per il Prontuario Terapeutico dando priorità ai farmaci oncologici biologici innovativi, così come assicurato nei giorni scorsi in commissione Salute all’Ars, dove abbiamo affrontato la questione su richiesta dell’Associazione nazionale di oncologia medica. La sesta commissione dell’Assemblea regionale siciliana continua ad essere d’ausilio al governo e attenta ai bisogni dei pazienti mettendo al centro la loro sofferenza”. Lo afferma la presidente della commissione Salute dell’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, esprimendo soddisfazione per il via libera dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, al rinnovo della Commissione per il Prontuario Terapeutico.

“Al fine di colmare l’arretrato in essere – viene spiegato nella direttiva - nella prima fase di attività si invita a dare disposizioni affinché sia dato pronto avvio all’esame dei farmaci innovativi e a raggruppare la trattazione dei farmaci per aree terapeutiche”. Per adeguare lo strumento alle esigenze di trasparenza e imparzialità e alle linee direttrici anti corruzione, sono stati chiamati a far parte della Commissione Ptors, oltre ai dirigenti dell’assessorato regionale per la Salute, anche i segretari regionali delle principali organizzazioni dei medici di famiglia, tre farmacologi e il presidente dell’Ordine dei Medici di Palermo.