Primarie Pd, Iacono unica candidata, ma congressi rinviati

Niente congresso provinciale, niente rinnovo della segreteria anche se, al momento, l'unica candidatura è già confermata ed è, forse, unitaria. Il Partito democratico di Agrigento - e non è da solo, oggettivamente - rimane prigioniero delle scelte regionali. Se nei giorni scorsi era stato l'uscente segretario provinciale, Giuseppe Zambito, a tuonare contro la linea seguita dal partito, adesso la struttura agrigentina "pur non condividendo tale scelta e ritenendo pretestuose le motivazioni" ha deciso di attendere "la decisione della commissione regionale di garanzia per valutare le palesi violazioni dello statuto" commesse dalla segreteria regionale. "La provincia di Agrigento - si legge in una nota -, come altre sei provincie, ha presentato una candidatura unica a segretario provinciale nella figura di Giovanna Iacono, segretaria del circolo di Santa Elisabetta e vice sindaco dello stesso comune".

La direzione provinciale ha comunque "stigmatizzato il comportamento della commissione regionale per il congresso guidata da Fausto Raciti che, nei fatti, vuole impedire la partecipazione alla vita democratica del partito a migliaia di iscritti e militanti. Ritenendo questa decisione un altro errore politico, irrituale e palesemente interessato, di parte, in quanto il regolamento congressuale può essere modificato solo dall’organismo che lo ha esitato ovvero la direzione regionale", e annunciato la volontà di procedere comunque ad "attivare le procedure per celebrare i congressi territoriali a condizione che pervengano le adesioni della maggioranza dei circoli e in un percorso condiviso con altre provincie, che hanno presentato le candidature a Segretario provinciale".