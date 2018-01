Al via la prima assemblea provinciale del Movimento giovanile della sinistra

Si svolgerà domenica 21 gennaio, alle 10.30, presso la sede provinciale Mdp in via Mazzini, la prima assemblea provinciale del Movimento Giovanile della Sinistra. All’iniziativa saranno presenti Angelo Capodicasa (Coordinatore regionale Mdp), Lillo Colaleo (Comitato nazionale Mgs), Francesco Miccichè (coordinatore provinciale Mgs), Leandro Bianco e Francesco Navarra (Comitato regionale Mgs).



"Il movimento giovanile della sinistra - si legge in una nota - nasce per dare una risposta all'esigenza di tante ragazze e ragazzi di ricostruire un soggetto plurale. Un soggetto che sia in grado di rappresentare il variegato mondo delle giovani generazioni, spesso poste ai margini dalla politica nazionale e locale, ma che non vogliono rinunciare alla costruzione di un futuro migliore per loro e per il proprio territorio".