Prevenzione incendi, Savarino: "Mettiamo in campo ogni arma per combattere i roghi"

In concretezza stiamo al fianco dei Sindaci dei territori colpiti dagli incendi che, soprattutto nella stagione estiva, mettono in pericolo il nostro meraviglioso patrimonio boschivo. Nella prossima legge di stabilità, proveremo ad anticipare i piani anti-incendio di una quindicina di giorni"

Lo dichiara l'onorevole Savarino al termine della seduta odierna della IV Commissione, nella quale si è discusso del problema degli incendi con l'assessore Cordaro, i Sindaci di Menfi, Montevago e Sambuca ed il Comandante del Corpo dei Forestali.

" Dobbiamo mettere in campo ogni arma per combattere e prevenire gli incendi. Già diverse misure sono state adottate dal governo Musumeci, in questi giorni in Aula, approveremo un DDL che mira a potenziare il nostro Corpo Forestale prevedendo nuovi concorsi, che verranno banditi nei prossimi mesi. Abbiamo bisogno di energie nuove e fresche per tutelare il patrimonio boschivo della Sicilia.